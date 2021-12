Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Kleinbrand in Wohnhaus; Gefahrgut ausgetreten

Reutlingen (ots)

Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B 28

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Dienstagmittag auf der B 28 ereignet. Ein 72-Jähriger war um 12.30 Uhr mit einem Skoda auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Achalm wechselte er mit seinem Wagen vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei den von hinten kommenden 5er BMW eines 18 Jahre alten Mannes. Trotz einer Vollbremsung konnte der junge Mann einen Zusammenstoß nicht verhindern. Hierdurch geriet der Skoda ins Schleudern und touchierte die Mittelleitplanke. Der BMW fuhr im Anschluss nach rechts, stieß mit dem Dacia eines 60-Jährigen zusammen bis er noch mit der rechten Fahrbahnbegrenzungswand zusammenstieß. Bei dem Unfall zogen sich eine 67 Jahre alte Beifahrerin in dem Wagen des Unfallverursachers sowie der 18-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbefreit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden dürfte sich auf über 30.000 Euro belaufen. (ms)

Hayingen (RT): Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Personen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der L 249 am Dienstagmittag verletzt worden. Ein 39-Jähriger befuhr gegen 13.10 Uhr mit einem Nissan die Landstraße von Ehestetten herkommend in Richtung Hayingen. Etwa 200 Meter vor dem Ortseingang kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem VW Golf einer 47 Jahre alten Frau. Der Golf wurde im Anschluss nach rechts eine steile Böschung hinuntergeschleudert, wo er an einem Gebüsch zum Stehen kam. Der Wagen des Unfallverursachers geriet ins Schleudern und blieb auf seiner ursprünglichen Fahrbahn stehen. Der Nissan-Lenker sowie die VW-Fahrerin und ihre zehn Jahre alte Mitfahrerin konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien. Sie alle erlitten ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. An den beiden Autos war wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 9.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge war die L 249 bis kurz nach 15.30 Uhr voll gesperrt. (ms)

Reutlingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Dienstagmittag in Betzingen. Eine 27 Jahre alte Frau war kurz nach zwölf Uhr mit ihrem Seat auf der Eisenbahnstraße unterwegs und bog nach links auf die bevorrechtigte K 6766 in Richtung Bundesstraße ab. Ein von links kommender, 61-jähriger Leichtkraftrad-Lenker bremste seine Yamaha daher ab, stürzte zu Boden und verletzte sich. Zu einer Kollision mit dem Seat war es nicht gekommen. Der Rettungsdienst brachte den 61-Jährigen in eine Klinik. Der Schaden an der Yamaha wird auf 500 Euro geschätzt. (mr)

Esslingen (ES): Unfall beim Rückwärtsfahren

Beim Rückwärtsfahren hat ein Pkw-Lenker am Dienstagvormittag einen Motorroller-Fahrer übersehen. Kurz nach neun Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit einem VW den Ottilienplatz entlang und suchte eine Parkmöglichkeit. Dabei hielt er an und setzte zurück. Daraufhin touchierte der Wagen einen dahinter wartenden Motorroller-Fahrer im Alter von 44 Jahren. Der Mann kam zu Fall und wurde vom Pkw mitsamt seinem Zweirad noch etwas zurückgeschoben. Durch die Schreie des Gestürzten bemerkte der Autofahrer die Situation und stoppte. Der verletzte 44-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (mr)

Filderstadt (ES): Bei Sturz verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zwischen Plattenhardt und Bonlanden ist eine junge Radfahrerin verletzt worden. Nach aktuellem Kenntnisstand war die 17-Jährige gegen 7.50 Uhr auf der Schulstraße in Richtung Bonlanden unterwegs und wollte die Osttangente auf dem dortigen Radweg überqueren. Ein 59 Jahre alter BMW-Lenker, der auf der Osttangente in Richtung Kreisverkehr fuhr, erkannte die vorfahrtsberechtigte Radlerin zu spät und musste daher eine Gefahrenbremsung einleiten. Kurz vor der Jugendlichen kam der Wagen zum Stehen. Diese stürzte jedoch zu Boden und verletzte sich augenscheinlich leicht. Mit dem Rettungswagen wurde die 17-Jährige ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Dettingen unter Teck (ES): Kleinbrand in Einfamilienhaus

An der Heizung eines Einfamilienhauses in der Beethovenstraße ist am Dienstagabend, kurz nach 21 Uhr, ein kleinerer Brand ausgebrochen. Die Flammen konnten zum Glück noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr von einem Bewohner gelöscht werden. Ein technischer Defekt könnte den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für das Feuer gewesen sein. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich ein geringfügiger Sachschaden. (ks)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einsatz am Flughafen Stuttgart

Aufgrund ausgelaufenen Gefahrstoffs im Frachtraum einer Passagiermaschine ist es am Dienstagabend zu einem Einsatz der Rettungskräfte am Flughafen Stuttgart gekommen. Kurz vor 17.30 Uhr entdeckte das Ladepersonal beim Entladen einer Maschine, die kurz zuvor aus Istanbul gelandet war, dass aus einem Fass im Laderaum Flüssigkeit austrat. Da dieses als Gefahrgut gekennzeichnet war, rückte sofort ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Flugzeug aus. Aus bislang ungeklärter Ursache war aus dem unbeschädigten Fass über den Deckel vermutlich Zinkoxid ausgetreten. Es wurde von der Feuerwehr gesichert und zur Entsorgung mitgenommen. Fünf Personen, die im Kontakt mit dem Behälter standen, wurden vorsorglich ärztlich versorgt und zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Für die Passagiere bestand keine Gesundheitsgefahr. Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst rückte mit sechs Fahrzeugen, darunter einem Großraum-Rettungswagen und zwei Notärzten aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Austritts des Gefahrstoffs aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Unfall im Einmündungsbereich

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und Sachschaden in Höhe von über 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag an der Einmündung L 391 / L 389 ereignet hat. Gegen 10.40 Uhr wollte ein 29-Jähriger mit seinem VW Golf aus Richtung Hemmendorf kommend nach links in Richtung Hirrlingen abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer aus Hirrlingen kommenden 22-jährigen Opel-Fahrerin, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ks)

Albstadt (ZAK): Gegen Mauer geprallt

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker am Dienstagabend in Ebingen erlitten, als er mit seinem Wagen gegen eine Mauer geprallt ist. Der 81-Jährige war mit einem VW Golf gegen 19.15 Uhr auf der Zieglerstraße unterwegs. An der Einmündung in die Berliner Straße fuhr er ohne an der roten Ampel anzuhalten weiter und prallte frontal gegen die Mauer des Umspannwerks. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Das Fahrzeug des Seniors war zuvor bereits mehreren Zeugen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. An dem Golf war ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro entstanden. Er musste abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen nach wurde die Mauer nicht beschädigt. (ms)

Jungingen (ZAK): Teures Missgeschick

Ein teures Missgeschick ist dem Mitarbeiter eines Lieferdienstes am Dienstagnachmittag in Jungingen unterlaufen. Der 27-Jährige stellte kurz vor 15.30 Uhr seinen StreetScooter im stark abschüssigen Wachtweg ab. Da er sein Fahrzeug vermutlich nicht richtig gegen ein Wegrollen absicherte, setzte sich der Wagen, kurz nachdem er ihn verlassen hatte, in Bewegung. Der StreetScooter rollte zunächst in Richtung des gegenüberliegenden Gartens und stieß gegen eine Steinplatte sowie einen Findling, der daraufhin auf die Straße kugelte. Anschließend rollte der Wagen weiter die Straße runter und prallte gegen ein Garagentor, wodurch der dahinter geparkte BMW ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nach dem Aufprall mit der Garage wurde das Fahrzeug zurückgeschleudert, rollte rückwärts weiter und prallte letztendlich noch gegen einen geparkten Audi. Einer ersten Schätzung nach dürfte sich der Schaden auf etwa 13.000 Euro belaufen. (ms)

