Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwere Unfälle

Aalen (ots)

Gerabronn: Mann zieht sich bei Quad-Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu

Am Montag gegen 17:25 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit einem Kwang Yang-Quad die gesperrte Strecke von Wittenweiler in Richtung Oberweiler. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam der Quad-Fahrer dabei nach rechts von der Straße in die Wiese ab, fuhr noch einige Meter weiter bis der Fahrer die Kontrolle ganz verlor und sich das Fahrzeug überschlug. Dabei wurde der 55-Jährige unter dem Quad eingeklemmt. Ersthelfer konnten den Mann befreien und die Rettungskräfte alarmieren. Der 55-Jährige wurde zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. An dem Quad entstand Sachschaden.

Braunsbach: Mann bei Unfall auf Autobahn schwer verletzt

Gegen 22:10 Uhr am Montagabend war ein 66-Jähriger mit seinem BMW auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Schwäbisch Hall und der Anschlussstelle Ilshofen/ Wolpertshausen verlor der Fahrer vermutlich aufgrund der nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte eine Böschung hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der 66-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem BMW entstand Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell