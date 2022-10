Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Pkw contra Müllfahrzeug

Ein Fahrer eines Abfallsammelfahrzeuges wollte am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr vom Fahrbahnrand in der Marie-Huzel-Straße losfahren und übersah eine 42-jährige Citroen-Fahrerin, die am Müllfahrzeug vorbeifahren wollte. Bei der Kollision wurde der Pkw stark beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 5000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Radfahrer nach Unfall verletzt

Ein 76 Jahre alter Mann befuhr am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr die Verlängerung der Straße Scheuentobel entlang und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Beim Sturz zog sich der Senior schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

