Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bei Einbruch in Bäckerei Lieferwagen und Tresor entwendet - Baugerüst entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: In Bäcker eingebrochen und Tresor und Lieferwagen entwendet

In der Boschstraße in Großaspach wurde zwischen Sonntagabend und Montag, 1 Uhr, in eine Bäckereifiliale eingebrochen. Die Einbrecher erbeuteten aus einem dortigen Büro einen ca. 300 Kg schweren Tresor, der mit dem Lieferwagen der Bäckerei abtransportiert wurde. Der Schlüssel des Firmenfahrzeugs wurde von den Tätern in den Betriebsräumen aufgefunden. Eine in der Nacht betriebenen Fahndung nach den Tätern und dem entwendeten Mercedes-Sprinters mit den amtlichen Kennzeichen WN- U 3041 blieb ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsgeschehen sowie zum Verbleib des entwendeten Fahrzeugs, das auch mit Werbung der Bäckerei beschriftet ist, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Althütte, Motorradfahrer verletzt

Ein 26-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag kurz vor 15 Uhr die Ebniseestraße und fuhr im Bereich einer Baustelle infolge Unachtsamkeit einem vorausfahrenden Motorradfahrer hinten auf. Der 16-Jährige stürzte und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Motorädern entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Aspach: Baugerüst entwendet

Unbekannte Diebe entwendeten zwischen Freitag und Samstag in der Herderstraße ein Fassadengerüst im Wert von ca. 7000 Euro. Die bereits zerlegten Einzelteile müssten mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger abtransportiert worden sein. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

Gegen 18 Uhr ereignete sich am Sonntagabend im Kappelbergtunnel ein Verkehrsunfall, weshalb es auch zu Behinderungen kam. Wegen eines Rückstaus in Richtung Stuttgart fuhr ein 33-jähriger Golf-Fahrer einem Pkw Audi A4 auf und schob dieses Auto noch auf eine Audi Q5 auf. Die Insassen blieben hierbei unverletzt. Das Auto des Unfallverursachers und der Pkw Audi A4 wurden abgeschleppt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 11000 Euro. Der Tunnel war für ca. 25 Minuten während den Bergungsmaßnahmen gesperrt.

Alfdorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines grauen Pkw fuhr am Sonntag gegen 13 Uhr aus einer Grundstückausfahrt in der Mutlanger Straße und übersah hierbei den Suzuki eines 26-Jährigen, der die Straße entlangfuhr. Um eine Kollision zu verhindern, leitete der Suzuki-Fahrer eine Vollbremsung ein. Die hinter dem Suzuki fahrende 23-jährige Mercedes-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Suzuki auf. Der 26-Jährige wurde beim Aufprall leicht verletzt, an den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Fahrer des grauen Pkw, der als etwa 80-jähriger Mann beschrieben wurde, fuhr im Anschluss unerlaubt weiter. Vom Kennzeichen des grauen Pkw sind die Buchstaben GD - HR bekannt. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg: Von Straße abgekommen

Rund 30.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr in der Siemensstraße. Ein 34 Jahre alter Fahrer eines Alfa Romeo fuhr die Straße in Richtung Innenstadt entlang, kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Der Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Zaun wurde ebenfalls beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Schorndorf: Pedale verwechselt

Ein 85 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des Finanzamtes in der Johann-Philipp-Palm-Straße einparken und verwechselte hierbei das Brems- mit dem Gaspedal. In der Folge kollidierte er zunächst mit einem geparkten VW und anschließend mit einem Baum. Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 6500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell