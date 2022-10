POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Radfahrer verstorben

Aalen (ots) - Fichtenberg: Einbruch in Frisörgeschäft In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein bislang unbekannter Täter in ein Frisörgeschäft in der Tälestraße ein. Er öffnete gewaltsam ein Fenster und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 400 Euro. Im Inneren öffnete und durchsuchte er mehrere Schränke. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen verließ der Täter das Geschäft ohne ...

mehr