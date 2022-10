Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Einbrüche

Fichtenberg: Einbruch in Frisörgeschäft

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein bislang unbekannter Täter in ein Frisörgeschäft in der Tälestraße ein. Er öffnete gewaltsam ein Fenster und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 400 Euro. Im Inneren öffnete und durchsuchte er mehrere Schränke. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen verließ der Täter das Geschäft ohne jegliches Diebesgut. Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten in Gaildorf unter der Rufnummer 07971/95090 entgegen.

Michelfeld: Diebstahl von Kompletträdern

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt in den Innenhof eines Autohauses im Kerz, in der Straße Im Buchhorn. Dort demontierten sie von insgesamt acht Autos die Räder. Außerdem schlugen sie an vier Autos die Heckscheibe ein. Der Wert der gestohlenen Räder beläuft sich auf 35.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier in Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Tat sollen sich bitte beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/4000 melden.

Kreßberg: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Freitagabend, um 18:00 Uhr, ereignete sich an der Ortsausfahrt von Mariäkappel ein Verkehrsunfall. Sowohl der 25-jährige Fahrer eines VW Transporters als auch der 28-jährige Fahrer einer Yamaha befuhren die Lange Gasse in Richtung Wüstenau. Der Yamaha-Fahrer wollte den vor ihm fahrenden Transporter überholen, als dieser zeitgleich nach links in einen Feldweg abbog. Trotz einer Vollbremsung konnte der Motorradfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Er stürzte und verletzte sich hierbei leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4.500 Euro.

Frankenhardt: Motorradfahrer erleidet Unterschenkelbruch

Ein 74-jähriger Motorradfahrer befuhr am Samstag, gegen 15:00 Uhr, mit seiner Yamaha den Gemeindeverbindungsweg von Stetten in Richtung Altenfelden. In einer Linkskurve stürze er aufgrund von Rollsplitt auf der Straße. Hierbei verletzte er sich schwer und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Frankenhardt: 70-Jähriger unter Traktorrad eingeklemmt

Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 70-jähriger Mann während Holzarbeiten in einem Waldstück zwischen Unterspeltach und Onolzheim schwer verletzt. Als er Holz auf seinen Traktor lud, begann dieser zu Rollen. Der Versuch auf den rollenden Traktor aufzuspringen, misslang. Er wurde schließlich unter einem Hinterrad eingeklemmt. Aufmerksame Bürger aus Unterspeltach hörten die Hilferufe des Mannes, eilten zu Hilfe und verständigten sofort den Rettungsdienst. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Crailsheim: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagnachmittag, um 15:00 Uhr, ereignete sich in der Ludwig-Erhard-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 79-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 68-jährige Mercedes-Fahrerin bog aus der Ausfahrt eines Einkaufzentrums nach links in Richtung Altenmünster ab und übersah hierbei den Fahrradfahrer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro.

Gaildorf-Großaltdorf: Verkehrsunfall

Ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro entstand am Samstag, um 17:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall. Der 31-jährige Fahrer eines Mercedes bog von der Falkenstraße in die Rotmilanstraße ein. Hierbei stieß er mit einem im Kreuzungsbereich parkenden VW Golf zusammen.

Schwäbisch Hall: Vorfahrtsunfall

Am Samstagabend, um 21:00 Uhr, missachtete ein 60-jähriger Taxifahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Limpurgbrücke die Vorfahrt einer im Kreisverkehr fahrenden 18-jährigen VW Golf-Fahrerin. Beide Autos stießen zusammen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 5.000 Euro.

