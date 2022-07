POL-PDLD: Täterermittlung nach Fahrraddiebstahl in Wörth

Münchweiler am Klingbach (ots) - In der Nacht von 10.07. auf 11.07.2022 wurde von bislang unbekannten Tätern das Ortsschild von Münchweiler am Klingbach entwendet. Zudem wurden 2 weitere Hinweisschilder abmontiert. Die Hinweisschilder wurden vor Ort im Graben aufgefunden. Von dem Ortsschild fehlt bislang jede Spur. Hinweise bitte an die Polizei Bad Bergzabern. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Telefon: 06343-93340 E-Mail: ...

