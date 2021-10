Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Reise endet hinter Gitter

Görlitz (ots)

Für einen Mann aus dem Landkreis Cuxhafen endete eine Reise aus Polen hinter Gitter. Der 31-Jährige war heute Morgen, kurz nach Mitternacht, von Bundespolizisten in Görlitz festgenommen worden. Die Beamten hatten den Transporter, in dem der spätere Festgenommene auf dem Beifahrersitz saß, an der Stadtbrücke gestoppt. Es stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Stade Mitte 2019 einen Haftbefehl auf den Beifahrer ausgestellt hatte und seitdem nach ihm fahndete. Der Grund für den Haftbefehl waren offene Forderungen des Amtsgerichtes Geestland, welches wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit fahrlässigem Fahren ohne Fahrerlaubnis eine Geldstrafe i. H. v. 1928,72 Euro angeordnet hatte. Weil der Verurteilte die Forderung auch heute nicht begleichen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

