POL-PDLD: Edenkoben - Geschwindigkeitsüberwachung

Landau (ots) - Nachdem ein 20-jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße am 16.07.2022 gegen 04:30 Uhr mit einem, noch unbekannten, Gast in einer Diskothek in der Albert-Einstein-Straße in Landau in Streit geriet, versprühte dieser Pfefferspray im dortigen Raucherbereich. Durch den Sprühnebel wurden drei Gäste verletzt. Sie klagten über Haut - und Atemwegsreizungen. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und ...

