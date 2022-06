Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (236/2022) Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten auf dem Hagenberg zu knacken

Göttingen (ots)

Göttingen, Bereich Hagenberg, Bushaltestelle Nußanger / Ecke Fliederweg | Mittwoch, 01. Juni 2022 zwischen 02:00 und 03:00 Uhr

GÖTTINGEN (as) - Im Bereich des Göttinger Hagenbergs haben Unbekannte nach derzeitigen Ermittlungen am frühen Mittwochmorgen (01.06.22) vermutlich zwischen 02:00 und 03:00 Uhr an der Bushaltestelle Nußanger einen Zigarettenautomaten mutmaßlich mit einem Winkelschleifer von seinem Metallstandfuß abgetrennt und in einem naheliegenden Gebüsch abgelegt, um ihn dort zu knacken. Dies misslang jedoch und die Unbekannten entkamen ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Automat stand unmittelbar an der Bushaltestelle Nußanger. Anwohner bemerkten am frühen Mittwochmorgen ein eigenartiges "Flexgeräusch", nahmen dies im Halbschlaf aber nicht Ernst. Am Mittwochnachmittag entdeckte schließlich ein Passant den unweit der Haltestelle liegenden Automaten abseits der Straße und alarmierte die Polizei. Der Automat wurde beim Aufbruchversuch massiv beschädigt und wurde abtransportiert.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Schadenshöhe ist noch offen. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

