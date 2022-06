Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (233/2022) Betrugsmasche "korrupter Bankmitarbeiter" - Trickdiebe ergaunern mehrere tausend Euro bei Geldübergabe

Göttingen (ots)

Duderstadt, Ortsteil Gerblingerode

Dienstag, 31. Mai 2022, zwischen 15:00 und 17:30 Uhr

DUDERSTADT (as) - Sich als Polizisten am Telefon ausgegebene Betrüger haben am Dienstag (31.05.22) in Duderstadt, Ortsteil Gerblingerode (Landkreis Göttingen) von einem Senior Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro erbeutet. Die Ermittlungsgruppe "SäM Südniedersachsen" (siehe dazu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5137424) ermittelt.

Ersten Informationen zufolge erhielt der Senior am Nachmittag gegen 15:00 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Unter dem Vorwand, man habe eine Person festgenommen, bei welcher die Personalien und Kontodaten des Angerufenen festgestellt wurden, erschlich man sich das Vertrauen des betagten Herren. Im Laufe des Gesprächs wurde das spätere Opfer mehrfach verbunden und schließlich zum vermeintlichen "Polizeinotruf" weitergeleitet, wo ihm die einleitende Geschichte glaubhaft bestätigt wurde.

Mit dem Hinweis, die Bankmitarbeitenden würden "mit unter der Decke stecken", forderte man den Senior nun auf einen "hohen Betrag" von seinem Konto abzuheben, um so an die Fingerabdrücke der "Täter" zu gelangen, was er auch kurz darauf tat.

Nach Verlassen der Bank folgten weitere Anrufe des vermeintlichen Polizeibeamten, welcher ihn schließlich dazu aufforderte, das Geld in einem Plastikbeutel vor seine Haustür zu legen, damit dieses von einem Mitarbeiter abgeholt werden könne. Gegen 17:30 Uhr erschien schließlich eine Person vor der Haustür des Seniors und nahm den hinterlegten Beutel in Empfang. Diese entfernte sich schließlich fußläufig in Richtung Ortsmitte.

Der männliche Geldabholer wird wie folgt beschrieben: 20-30 Jahre alt, etwa 170-175 cm groß, er trug einen dunklen Kapuzenpulli, hatte die Kapuze hochgezogen und trug einen Mundschutz vor dem Gesicht. Die Plastiktüte hielt er beim Verlassen in der Hand.

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Geldabholer machen oder kann sachdienliche Hinweise zu seiner Identität bzw. seinem aktuellen Aufenthaltsort geben? Wem sind unbekannte Fahrzeuge in der Ortsmitte von Gerblingerode in Richtung Landesgrenze Thüringen aufgefallen, in denen Personen saßen oder in das der Unbekannte eingestiegen ist?

Hinweise nimmt die Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Weitere Taten sind nicht auszuschließen.

Insgesamt gingen am gestrigen Tage 15 Anzeigen mit gleichgelagerten Sachverhalten im Zuständigkeitsbereich der PI Göttingen ein. Betroffen von den Anrufen waren vornehmlich ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es ist davon auszugehen, dass die Anrufserie auch weiterhin fortgesetzt wird.

Ihre Polizei rät:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an! Das tun nur Betrüger.

- Die "echte" Polizei fordert Sie auch niemals auf, Banküberweisungen oder Bargeldabhebungen durchzuführen, um Ermittlungen zu unterstützen.

- Seien Sie misstrauisch. Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Sie haben immer Zeit für eine Rücksprache mit Angehörigen und Vertrauenspersonen!

- Polizisten in ziviler Kleidung weisen sich mit einem Dienstausweis aus und haben Verständnis dafür, dass man bei der Polizeizentrale nachfragt.

- Suchen Sie selber die Telefonnummer der Polizei heraus. Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück - legen Sie auf!

- Verständigen Sie bei verdächtigen Vorfällen umgehend die 110!

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe! Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Auflegen sollten Sie, wenn:

- Sie nicht sicher sind, wer anruft. Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. Sie der Anrufer unter Druck setzt. Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

- Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Weitere Informationen zum Thema "Falscher Polizeibeamter" finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei

