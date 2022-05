POL-GÖ: (230/2022) Fußgängerin auf nächtlichem Heimweg von Unbekanntem überfallen - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots) - Göttingen, Holtenser Landstraße / Lenglerner Straße (Baustelle) Sonntag, 29. Mai 2022, gegen 01:50 Uhr sowie 21:30 Uhr GÖTTINGEN (as) Aus bislang unbekannter Ursache brannten am frühen Sonntagmorgen, sowie am Sonntagabend auf einer Großbaustelle im Bereich der Holtenser Landstraße in der ...

mehr