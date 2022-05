Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (231/2022) Im Kreisverkehr die Vorfahrt genommen und geflüchtet - Polizei sucht nach dunkelblauen VW Golf Plus

Göttingen (ots)

Rosdorf, Kreisstraße 29, in Höhe des Kreisverkehrs zwischen Obernjesa und Rosdorf Mittwoch, 11. Mai 2022, um 07:50 Uhr

NIEDERNJESA (as) - Weil ein dunkelblauer VW Golf Plus ihr die Vorfahrt genommen hat, ist die 16-jährige Fahrerin eines Yamaha Leichtkraftrades am Morgen des 11. Mai 2022 (11.05.22) im Kreisverkehr zwischen den Ortschaften Rosdorf und Obernjesa in Höhe Niedernjesa beim Ausweichmanöver zu Fall gekommen. Die Jugendliche wurde dabei leicht verletzt, das Krad war nicht mehr fahrbereit.

Nach vorliegenden Erkenntnissen befuhr die Jugendliche mit ihrem Leichtkraftrad die K 29 von Obernjesa kommend in Richtung Rosdorf. In Höhe Niedernjesa fuhr sie in den dortigen Kreisverkehr ein, um die zweite Ausfahrt in Richtung Rosdorf fortzusetzen.

Zeitgleich näherte sich ein dunkelblauer VW Golf Plus dem Kreisel mit dem Kennzeichenfragment GÖ-GH von Niedernjesa kommend, ebenfalls mit Zielrichtung Rosdorf. Beim Einfahren in den Kreisel übersah er die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Leichtkraftradfahrerin, die bei ihrem Brems- und Ausweichmanöver stürzte.

Der Fahrer des VW, der als 20 bis 30-jähriger Mann mit braunen Haaren beschrieben wird, bemerkte den verursachten Unfall offensichtlich und kam mit seinem Pkw zum Stehen, als er die hinter ihm auf der Straße liegende Fahrerin bemerkte. Ohne auszusteigen setzte er kurz darauf seine Fahrt jedoch fort und ließ die Jugendliche zurück. Ein vorbeikommender Fahrradfahrer kam schließlich zu dem Geschehen hinzu und half der leicht Verletzten auf.

Der Fahrer des VW Golf wird ebenso wie weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Friedland unter Telefon 05504/93790-150 in Verbindung zu setzen.

