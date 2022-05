Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (232/2022) Beim Ausparken gegen Pkw gestoßen und weggefahren - Polizei sucht weißen Pick-Up mit schwarzem Aufdruck

Göttingen (ots)

DUDERSTADT (as) - Vermutlich beim Rückwärtsausparken ist am Dienstag (24.05.22) zwischen 12:30 und 13:40 Uhr auf dem Drogerie-Parkplatz in der Bahnhofstraße 3 in Duderstadt (Landkreis Göttingen) ein weißer Pick-Up seitlich mit einem neben ihn geparkten Hyundai i20 kollidiert und davon gefahren.

Die geschädigte Hyundai-Fahrerin kehrte gegen 13:40 Uhr zu ihrem Hyundai i20 zurück und bemerkte einen deutlichen Kratzer mit weißem Lackabrieb hinter dem rechten Radkasten an ihrem Pkw. Der entstandene Schaden an dem Hyundai wurde auf rund 1.000 EUR geschätzt. Von dem Verursacher fehlte jede Spur.

Der zuvor auffällige weiße Pick-Up war indes nicht mehr vor Ort. Die Geschädigte wusste zu berichten, dass dieser auf der Fahrerseite einen schwarzen rundlichen Aufdruck hatte. Der Unfallflüchtige müsste demnach Beschädigungen im vorderen linken Bereich aufweisen.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/9801-0 zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell