Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Neustadt (Wied) (ots)

Am Freitag, 31.12.2021, meldete gegen 07:40 Uhr ein Anwohner aus Neustadt/Wied, Ortsteil Bertenau, eine Verkehrsunfallflucht an der Einmündung K 75 / L 270 ("Bertenauer Kopf"). Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen an der o. a. Einmündung angebrachten Verkehrsspiegel, der dem Verkehr der untergeordneten K 75 ein gefahrfreies Einfahren auf die L 270 ermöglicht. Aufgrund der Höhe des Spiegels (2,55 Meter) muss es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW / Traktor o. a. handeln

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell