Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Dierdorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 30.12.2021, auf Freitag, 31.12.2021, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schulstraße in Dierdorf. Ausweislich der Spurenlage befuhr der Beschuldigte mit seinem PKW die Schulstraße in Richtung Schule und kam an der Unfallstelle vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er eine Thuja-Hecke. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell