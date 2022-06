Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (234/2022) Diebe stehlen Frontscheinwerfer auf Autohausgelände in Grone

Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Grone, Kasseler Landstraße | Nacht zu Mittwoch, 01. Juni 2022

GÖTTINGEN (as) - Auf dem frei zugänglichen Gelände eines Autohauses an der Kasseler Landstraße in Göttingen, haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch (01.06.22) die LED-Frontscheinwerfer samt zugehöriger Leistungsmodule von einem neuwertigen Audi A6 abmontiert und gestohlen.

Die Tat ereignete sich zwischen 18:00 und 07:20 Uhr und wurde zu Arbeitsbeginn von Mitarbeitern entdeckt. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinzu kommen nicht unerhebliche Schäden an dem Stoßfänger und der Tür des Fahrzeugs.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Die 2. Fachkommissariat ermittelt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen oder sonstige sachdienliche Beobachtungen werden von der Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell