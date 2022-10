Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Am Samstagnachmittag, um 16:30 Uhr, kam es in der Haller Straße zu einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Ein 78-Jähriger hatte an der Kreuzung zur Ludwigsburger Straße die vor ihm wartenden Fahrzeuge zu spät bemerkt und fuhr mit seinem Mercedes auf, sodass drei Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Großerlach: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW Golf die B14 in Fahrtrichtung Mainhardt. Kurz nach Großerlach kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenspur und kollidierte mit der linken Leitplanke. Anschließend schleuderte der VW von der Fahrbahn und überschlug sich. In dem Auto befanden sich fünf Insassen, wovon eine 18-Jährige schwer verletzt wurde. An dem Golf und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von 10.500 Euro.

Schorndorf: Unfall mit schwerverletzter Radfahrerin

An der Kreuzung Krummhaarstraße / Rehhaldenweg kam es am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Motorrollerfahrer übersah aufgrund der tiefstehenden Sonne eine entgegenkommende Radfahrerin, wodurch es zur Kollision kam. Die 75-jährige Radlerin zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 700 Euro.

Plüderhausen: Fahrrad-Sturz

Auf einem Fahrrad-Trail im Waldgebiet des Konnenberges verunfallte am Samstagmittag. um 13 Uhr, ein 37-jähriger Biker. Er stürzte alleinbeteiligt in einer scharfen Kurve und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Radfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von 100 Euro.

Rudersberg: Motorrad-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab

Zu einer gestürzten Motorrad-Fahrerin wurde am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, die Polizei Schorndorf gerufen. Auf der Kreisstraße K1876 zwischen Krehwinkel und Vorderweißbuch kam die 41-Jährige mit ihrer Harley-Davidson von der Fahrbahn ab und stürzte. Aufgrund leichter Kopfverletzungen wurde sie in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf 1.000 Euro.

Schorndorf: Auto beschädigt und unerlaubt entfernt

Am Samstag zwischen, 19:10 Uhr und 19:50 Uhr, wurde ein am Sportzentrum der SG Schorndorf geparkter Renault Megane durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Vermutlich beschädigte dieser beim Einparken in eine Parklücke den Renault am Kotflügel. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Personen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Betrunken von Straße abgekommen

Ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag die B14 von Schwaikheim kommend in Richtung Winnenden. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer verletzte sich leicht, der Beifahrer blieb unverletzt. Am BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro. Die hinzugerufenen Beamten stellten vor Ort zudem fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der 28-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, seinen Führerschein musste er abgeben.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Quellenstraße / Am Sportplatz ereignete sich am Samstagabend um 18:15 Uhr ein Unfall. Ein 32-jähriger Opel-Fahrer stieß leicht mit dem Pedelec eines 55-Jährigen zusammen, der hierbei stürzte und sich glücklicherweise nur leicht verletzte. Ein Sachschaden entstand keiner.

