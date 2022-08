POL-PDLD: Wörth am Rhein - Betrunken auf Vordermann aufgefahren

Weingarten (ots) - Die noch glühende Kohle einer Wasserpfeife führte am Mittwochabend gegen 19 Uhr zu einem Brand in der Straße Am Schlossberg in Weingarten. Ersten Ermittlungen zufolge fiel ein Teller mit der noch schwelenden Kohle während der Abwesenheit der 28-jährigen Wohnungsinhabern auf die Terrassendielen, in Folge dessen sich die Dielen entzündeten. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ...

mehr