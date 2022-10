Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Exhibitionist

B 14, Leutenbach-Nellmersbach - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am Samstag gegen 02:00 Uhr befuhr ein 24-Jähriger die B 14 von Backnang in Richtung Winnenden mit seinem PKW BMW. Kurz vor der Anschlussstelle Nellmersbach geriet er wegen zu hoher Geschwindigkeit nach links gegen die Mittelleitplanke und wurde anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen. Er prallte gegen einen Steinhaufen wodurch sich der BMW überschlug und schließlich auf der rechten Fahrspur liegen blieb. Der 24-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

B 29, Remshalden - Nach Reifenplatzer gegen die Leitplanke

Am Samstag gegen 03:00 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem PKW BMW auf der B 29, von Schorndorf in Richtung Stuttgart. Etwa auf Höhe von Grunbach platzte an seinem Auto ein Reifen. Der BMW geriet ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke und wurde anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen. Der 27-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt etwa 26.000 Euro.

Fellbach - Exhibitionist

Am Freitag gegen 19:10 Uhr saß eine 14-Jährige am Bahnhof Fellbach am Bahnsteig auf einer Bank neben der dortigen Bäckerei. Ihr näherte sich plötzlich ein Mann, der seine Hose soweit heruntergelassen hatte, dass sein Geschlechtsteil zu sehen war. Er sprach die 14-Jährige in unzüchtiger Weise an, woraufhin sich diese unverzüglich entfernte. Der Mann soll etwa 65-70 Jahre alt gewesen sein und war relativ dick. Er hatte nur wenige und kurze, weiße Haare auf dem Kopf und trug eine dunkelblaue Jeans und ein dunkelblaues Oberteil. Er sprach die 14-Jährige mit schwäbischem Dialekt an. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

