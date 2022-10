Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mainhardt: 1.Folgemeldung zu versuchtem Tötungsdelikt-Ermittlungsgruppe "Haltestelle" eingerichtet

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn-Außenstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen

Mainhardt: 1.Folgemeldung zu versuchtem Tötungsdelikt-Ermittlungsgruppe Haltestelle eingerichtet

Wie bereits berichtet, wurde am Freitagmorgen gegen 6.15 Uhr ein 55 Jahre alter Mann zusammengeschlagen und mit schweren Kopfverletzungen auf offener Straße Am Moosbach von Passanten aufgefunden.

Wenige Minuten später wurde in der nahe gelegenen Heilbronner Straße eine 16 Jahre alte Jugendliche (fälschlich wurde in der Ursprungsmeldung das Alter 17 angegeben) an einer Bushaltestelle ebenfalls zusammengeschlagen und erlitt hierbei auch schwere Kopfverletzungen.

Beide Geschädigten wurden in einer Klinik notoperiert.

Zur Klärung der genaueren Tatumstände wurde die 20-köpfige Ermittlungsgruppe (EG) "Haltestelle" eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft stuft die Taten als versuchte Tötungsdelikte ein. Ein Tatzusammenhang gilt als wahrscheinlich.

Die Hintergründe der Taten sind bislang völlig unklar. Ein konkreter Tatverdacht besteht derzeit nicht. Die EG arbeitet auf Hochtouren.

Das Hinweisaufkommen ist bislang dürftig, weshalb der Zeugenaufruf wiederholt wird:

- Hat jemand die Taten beobachtet? - Fielen Personen in den genannten Bereichen auf? - Fielen Fahrzeuge an den genannten Orten in irgendeiner Weise auf? - Wurden am frühen Morgen verdächtige Beobachtungen in Mainhardt gemacht? - Wichtig können auch Beobachtungen sein, die von potenziellen Zeugen zunächst nicht mit der Tat in Verbindung gebracht werden können.

Hinweise werden unter Telefon 07361/5800 entgegengenommen.

