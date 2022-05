Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern

Lennestadt (ots)

Ein Auffahrunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern hat sich am Mittwoch (11. Mai) gegen 14:10 Uhr in einem Waldgebiet in der Nähe der Straße "Jäkelchen" ereignet. Die beiden Radfahrer befuhren den Weg hintereinander. Als der vorweg fahrende 62-Jährige aufgrund eines Schlaglochs abbremste, realisierte dies der folgende 71-Jährige zu spät und fuhr auf diesen auf. Beide E-Bike-Fahrer stürzten. Der 62-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrrädern entstand jeweils geringer Sachschaden.

