Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Zwischen einem Pkw und einem Omnibus hat sich am Mittwoch (11. Mai) gegen 07:20 Uhr auf der Koblenzer Straße in Friedrichsthal ein Auffahrunfall ereignet. Zunächst befuhr hier ein 80-jähriger Pkw-Fahrer mit seiner 74-jährigen Frau die Straße in Fahrtrichtung Gerlingen. An der Kreuzung L512 / Raiffeisenstraße / Saßmicker Hammer musste der Pkw-Fahrer aufgrund einer rotlichtzeigenden Ampel halten. Der hinter ihm fahrende 40-jährige Busfahrer realisierte das zu spät und fuhr auf das wartende Auto auf. Alle drei Unfallbeteiligten kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell