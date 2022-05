POL-OE: Verkehrskontrollen am Wochenende

Finnentrop (ots) - Am Montag (9. Mai) ist gegen 04:10 Uhr ein unbekannter, dunkel bekleideter Täter in ein Geldinstitut in der Bamenohler Straße in Bamenohl eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelte er zuerst ein Fensterelement im rückwärtigen Bereich des Geldinstituts auf, sodass er zunächst einen Büroraum betreten konnte. Von dort aus verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu einem Hinterraum. Er beschädigte einen Automaten und entwendete Münzgeld. ...

