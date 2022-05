Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Bankfiliale

Finnentrop (ots)

Am Montag (9. Mai) ist gegen 04:10 Uhr ein unbekannter, dunkel bekleideter Täter in ein Geldinstitut in der Bamenohler Straße in Bamenohl eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelte er zuerst ein Fensterelement im rückwärtigen Bereich des Geldinstituts auf, sodass er zunächst einen Büroraum betreten konnte. Von dort aus verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu einem Hinterraum. Er beschädigte einen Automaten und entwendete Münzgeld. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte weder die Höhe der Beute noch der Sachschaden beziffert werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

