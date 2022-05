Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bilstein (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Pkw hat sich am Freitag (6. Mai) gegen 17:21 Uhr auf der Straße "Bremke" zwischen Bilstein und Benolpe ereignet. Zunächst befuhr eine 19-Jährige die Straße mit ihrem Pkw in Richtung Benolpe. Sie gab an, die Straße sehr weit rechts und befahren zu haben, da die Linkskurve, in der sich der Unfall ereignete, schwer einsehbar war. Ihr entgegen kam in 23-jähriger Radfahrer. Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell