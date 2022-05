Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorroller beschädigt

Lennestadt (ots)

In der Zeit von Samstag (7. Mai, 11 Uhr) auf Sonntag (8. Mai, 11 Uhr) hat ein Unbekannter einen Motorroller, welcher auf einem Tankstellengelände in der Kölner Straße in Grevenbrück geparkt war, beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte hier ein Unbekannter, das Schloss des Kleinkraftrades aufzustechen. Dies gelang jedoch nicht, weswegen die Außenverkleidung beschädigt wurde, um an die Zündung zu gelangen. Der Roller konnte nicht entwendet werden, jedoch nahm der Unbekannte das Versicherungskennzeichen mit. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Das Kennzeichen wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

