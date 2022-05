POL-OE: Hinweise nach E-Scooter-Diebstahl gesucht

Lennestadt (ots) - In der Zeit von Samstag (7. Mai, 11 Uhr) auf Sonntag (8. Mai, 11 Uhr) hat ein Unbekannter einen Motorroller, welcher auf einem Tankstellengelände in der Kölner Straße in Grevenbrück geparkt war, beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte hier ein Unbekannter, das Schloss des Kleinkraftrades aufzustechen. Dies gelang jedoch nicht, weswegen die Außenverkleidung beschädigt wurde, um an die Zündung zu gelangen. Der Roller konnte nicht ...

