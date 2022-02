Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfall

PKW kippt auf Fahrerseite

Wachtendonk (ots)

Am Dienstag (1. Februar 2022) ereignete sich an der Kreuzung Meerendonker Straße / Nieukerker Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW auf die Seite kippte. Die 52-jährige Fahrerin eines VW Tiguan war gegen kurz vor 12 Uhr auf der Meerendonker Straße in Richtung Wachtendonk unterwegs. Als sie die Kreuzung zur Nieukerker Straße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi A3 einer 25 Jahre alten Frau aus Straelen, die auf der Nieukerker Straße vorfahrtsberechtigt in Richtung Holthyder Straße unterwegs war. Durch die Kollision drehte sich der Tiguan und kippte auf die Fahrerseite. Die 52-Jährige aus Wachtendonk konnte den Wagen nicht selbstständig verlassen, Rettungskräfte befreiten sie aus dem Auto. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in einer Klinik ambulant behandelt, die 25-Jährige blieb unverletzt. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme etwa eine Stunde lang gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (cs)

