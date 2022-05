Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 66-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Wenden (ots)

An der Einmündung "Crottorfer Straße / Zum Goldenen Horn" in Römershagen hat sich am Freitag (6. Mai) gegen 11:20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem 66-jährigen Pedelec-Fahrer und einer 24-jährigen Pkw-Fahrerin ereignet. Der Radfahrer war auf der Crottorfer Straße in Fahrtrichtung Wildenburg unterwegs. Zeitgleich befuhr die Pkw-Fahrerin die Straße "Zum Goldenen Horn" und bog in die Crottorfer Straße ein. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, wobei der 66-Jährige stürzte. Er wurde vor Ort durch ein Rettungswagenteam behandelt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

