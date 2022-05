POL-HS: Fahrzeug durchsucht

Hückelhoven-Baal (ots) - Nachdem Unbekannte durch den Garten ein Grundstück in der Leibnizstraße betreten hatten, gelangten sie über die rückwärtige Garagentür an ein Damenrad, das sich in der Garage befand, und entwendeten dieses. Die Tat ereignete sich zwischen dem 02. Mai (Montag), 20 Uhr, und dem 03. Mai (Dienstag), 15.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / ...

