Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht vor Trickbetrug an der Haustür

Attendorn (ots)

Aus einer Wohnung in Albringhausen haben Unbekannte bereits im April Goldschmuck eines Ehepaares entwendet. Die Geschädigten meldeten den Diebstahl am Montag (9. Mai) der Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme gab der Ehemann an, dass er im April einen Anhänger zum Verkauf im Internet eingestellt hatte. Daraufhin meldete sich eine interessierte Person, mit der ein Termin zur Besichtigung vereinbart wurde. Am Tag des Treffens erschienen zwei Männer bei dem Ehepaar. Es wurde kurz über den Anhänger gesprochen, dann fragten sie, ob das Paar Schmuck oder sonstige Wertgegenstände zu Hause hätte, weil sie auch Goldschmuck ankaufen würden. Die Geschädigte holte daraufhin ihre Schmuckschatulle, in der sich Gold- und Modeschmuck befand. Die Männer fragten dann nach einer Puppe, um angeblich zu sehen, wie der Schmuck getragen aussehen würde. Daraufhin ließ sie die Männer alleine. Anschließend kauften die beiden zwar etwas Modeschmuck, verließen die Wohnung und wollten sich wegen des Anhängers erneut melden. Erst einige Tage später bemerkte die 67-Jährige, dass zwei Goldketten und ein Ring gestohlen wurden. Die Täter waren zwischen 30 und 55 Jahren alt und hatten ein südländisches Aussehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass sich immer wieder Trickbetrüger mit dieser oder ähnlichen Masche Zugang zu Wohnungen verschaffen und daraus Bargeld und weitere Wertgegenstände entwenden. Daher hat die Polizei Tipps und Verhaltenshinweise erarbeitet, um - vor allem Seniorinnen und Senioren - vor Trickbetrügern zu warnen:

- Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie sie zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Lassen Sie die Besucher nicht alleine. - Werden Sie stutzig, wenn diese nach Wertgegenständen und Schmuck fragen. Bitten sie die Besucher zu gehen. - Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.

Generell gilt bei unverhofftem und/oder unbekanntem Besuch:

- Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie die Türsprechanlage. - Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben. - Bieten Sie bei einer angeblichen Notlage an, selbst Hilfe anzufordern oder das Gewünschte (Schreibzeug, Wasser) holen zu gehen. Lassen Sie dabei die Haus-/Wohnungstür geschlossen. - Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen.

Weitere Tipps zum Thema Trickdiebstahl an der Wohnungstür erhalten Interessierte hier: https://polizei.nrw/sites/default/files/2017-01/Pr%C3%A4vTipp%20Trickbetrug_Notlage_120126.pdf.

