Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 45-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (10. Mai) gegen 16:40 Uhr im Einmündungsbereich "Hansatraße / Windhauser Straße" ist ein 45-jähriger Motorollerfahrer verletzt worden. Vor einer Ampelanlage wartete zunächst ein 61-jähriger Pkw-Fahrer. Hinter ihm stand der 45-Jährige mit seinem Motorroller. Als der Pkw-Fahrer bemerkte, dass er sich fälschlicherweise auf dem Rechtsabbiegestreifen befand, beabsichtigte er, den Fahrstreifen zu wechseln und setzte dafür sein Auto ein Stück zurück. Er übersah dabei den hinter ihm stehenden Rollerfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Motorrollerfahrer stürzte nach rechts auf den Gehweg und zog sich dabei Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, dass er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

