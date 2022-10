Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Leitpfosten herausgerissen - Versuchter Einbruch in Imbissladen

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Leutenbach: Leitpfosten demontiert

Unbekannte hievten in der Nacht zum Freitag entlang der K 1845 zwischen Leutenbach und Nellmersbach sämtliche Leitpfosten aus ihren Verankerungen und legten die Pfosten abseits der Straße ab. Vermutlich von denselben Personen wurde in Nellmersbach noch mit einer Baustellenabschrankung unzulässigerweise eine Straße blockiert. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang unter Tel. 07195/6940 um Hinweise auf die Verursacher.

Schorndorf: Versuchter Einbruch

In der Nacht zum Freitag versuchten Unbekannte in einen Imbiss in der Rosenstraße einzubrechen. Die Täter haben hierbei einen Rollladen beschädigt und einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht. Das Eindringen in das Geschäft misslang. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

