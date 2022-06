Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Scheune aufgebrochen und Gartengerät und Werkzeug gestohlen (06.06.2022)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag in eine Scheune auf der Riedernstraße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten mehrere Bretter der Scheune auf und gelangten so in den Innenraum. Dort stahlen die Täter mehrere Gartengeräte und Werkzeug im Gesamtwert von über tausend Euro. Personen, die in der Nacht Verdächtiges auf dem Feldweg zwischen Worblingen und Bohlingen beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu melden.

