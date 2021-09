Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Restaurant in Nordenham ++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen Montag, 20. September 2021, 23:00 Uhr, und Dienstag, 21. September 2021, 11:00 Uhr, in ein Restaurant in der Viktoriastraße in Nordenham.

Die Täter verschafften sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt in die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, ein Tablet sowie Lebensmittel.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 600 Euro geschätzt.

Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04731/99810 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell