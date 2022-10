POL-AA: Neresheim. Vermisste Frau wieder da

Aalen (ots) - Crailsheim: Gas- und Bremspedal verwechselt Weil er vermutlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte, beschleunigte ein 77 Jahre alter Fahrer eines VW ID3 am Donnerstag gegen 17:00 Uhr seinen Wagen beim Rangieren von einem Apotheken-Parkplatz in der Rittergasse so stark, dass er statt aus dem ...

mehr