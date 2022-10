Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autoscheibe zertrümmert - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Autoscheibe zertrümmert

In der Kleinfeldstraße wurde von unbekannten die Autoseitenscheibe eines dort parkenden Pkw Mercedes in der Zeit zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend zertrümmert. Die Reparaturkosten belaufen sich nun auf ca. 500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Unfallflucht: Leutenbach

Im Tonweg ereignete sich am Donnerstag eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 6.50 Uhr und 16.30 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen dort geparkten BMW X1 und beschädigte diesen am Fahrzeugheck. Der Verursacher flüchtete ohne den Schaden anzuzeigen, der auf 2000 Euro beziffert wurde. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Weinstadt: Unfall beim Überholen

Ein 22-jähriger Fahrer eines VW Crafter befuhr am Donnerstag gegen 12.20 Uhr die K 1864 von Beutelsbach in Richtung Aichelberg, als er sich einem Mähfahrzeug näherte, welches er dann überholen wollte. Als er nach links ausscherte stieß er seitlich mit dem Pkw eines 23-jährigen Polo-Fahrers zusammen, der sich bereits im Überholvorgang befand. Beim der Karambolage entstand ca. 5000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

