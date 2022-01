Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, B462 - Sattelzug beim Ausweichen beschädigt, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein Sattelzug-Fahrer meldete einen Unfall, der sich am Donnerstag gegen 10:30 Uhr auf der B462 von Gernsbach kommend in Fahrtrichtung Gaggenau ereignet haben soll. Auf Höhe der Abfahrt Gaggenau-Ottenau, Max-Roth-Straße soll dem Sattelzug-Lenker ein Auto entgegen gekommen sein, welches ziemlich weit linksseitig fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, soll der Fahrer des Sattelzugs nach rechts ausgewichen und dabei in einen dortigen Grünstreifen geraten sein. In der Folge wurden das Fahrzeug sowie der Auflieger durch eine dortige Schutzplanke verkratzt. Zu einer Berührung mit dem unbekannten Autofahrer kam es nicht. An der Schutzplanke entstand kein Sachschaden. Der Schaden am Sattelzug sowie am Auflieger beträgt mehrere tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nun auf der Suche nach dem unbekannten Autofahrer oder Unfallzeugen. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/ph

