Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Mehrfach am Tag Autokennzeichen der Bundespolizei geklaut

Leipzig (ots)

Gestern Mittag entwendete ein polizeibekannter 33-jähriger Inder von einem am Hauptbahnhof abgestellten Streifenwagen der Bundespolizei die Kennzeichen.

Als die Bundespolizisten die Umgebung absuchten, fanden sie den Inder und die gestohlenen Kennzeichen. Der 33-Jährige wurde festgenommen.

Die Beamten überprüften seine Personalien und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Sachbeschädigung ein. Anschließend wurde der Mann aus der Wache entlassen.

Nur wenige Stunden später riss der Mann ein Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug der Bundespolizei ab. Auch dieses Mal wurde er von der Bundespolizei festgenommen.

Obwohl die Personalien bereits am Mittag überprüft wurden, checkten die Beamten nochmals die Fahndungssysteme. In der Zwischenzeit wurde der Inder von der Staatsanwaltschaft Landshut mit Untersuchungshaftbefehl wegen unerlaubtem Aufenthalt in Deutschland gesucht.

Die Bundespolizei Leipzig leitete weitere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Sachbeschädigung gegen den Inder ein.

Der 33-Jährige wurde in die JVA Leipzig gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell