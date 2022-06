Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Sportbootkontrolltage "Küste" 2022 "Fünf Länder - Ein Ziel - Sicherheit auf Sportbooten"

Oldenburg (ots)

Unter dieser Überschrift fanden erstmalig gemeinsame Sportbootkontrolltage der Wasserschutzpolizeibehörden der Länder Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern statt. Vorbereitet und konzipiert wurden die Kontrolltage durch das Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern. Bei insgesamt ruhigen Feiertagen stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten jedoch einige Zuwiderhandlungen gegen die Normen des Seeschifffahrts- und Verkehrsrechtes fest. Die beteiligten Beamtinnen und Beamten der Dienststellen in den Küstenländern kontrollierten insbesondere am 26.05.2022 (Christi Himmelfahrt) sowie am 06.06.2022 (Pfingstmontag) 559 Sportboote, Wasserfahrzeuge sowie WassersportlerInnen. Unter den kontrollierten Wasserfahrzeugen waren 554 Fahrzeuge mit deutscher Flagge und fünf aus anderen EU-Staaten. Seitens der Wasserschutzpolizeien gab es 69 Beanstandungen. Es wurden zwei Straftaten und 13 Ordnungswidrigkeiten mit schifffahrtspolizeilichem Bezug aufgenommen. Weiterhin gab es neun Feststellungen auf eine alkoholbedingte Beeinträchtigung des Skippers bei der Führung seines Fahrzeuges. In drei Fällen musste diesbezüglich die Weiterfahrt untersagt werden, da infolge des Alkoholgenusses von einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszugehen war. Geahndet wurden 32 Verstöße gegen regionale Befahrensverordnungen der Küstenländer sowie acht Verstöße gegen die Sportbootführerschein- Verordnung See.

Fazit der Kontrollaktion: Trotz der deutlichen Zahl an festgestellten Mängeln kann seitens der Wasserschutzpolizeien der Mehrzahl der kontrollierten BootsführerInnen ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein bescheinigt werden.

