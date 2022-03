PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bürger trägt zu Festnahme mutmaßlicher Einbrecher bei - Belobigung für couragiertes Verhalten

Bild-Infos

Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(pa)Am Mittwoch, den 09.03.2022, besuchte der Bad Homburger Bürger Daniel Hartmann die Polizeistation Bad Homburg. Eingeladen hatte ihn der Leiter der Station, Erster Polizeihauptkommissar Ingo Hahn. Der Besuch hatte einen besonderen Hintergrund. Herr Hartmann hatte am 10.02.2022 durch sein Handeln dafür gesorgt, dass zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen werden konnten.

Was war geschehen?

Herr Hartmann stand an jenem Morgen gegen 04.30 Uhr an der U-Bahn-Endhaltestelle in Bad Homburg-Gonzenheim, als er einen Schrei und ein klirrendes Geräusch vernahm. Kurze Zeit später rannten zwei junge Männer an ihm vorbei. Als dann noch ein sehr aufgeregter Mann nach zwei flüchtigen Einbrechern suchte, Herrn Hartmann ansprach und weiterlief, war ihm klar, dass da etwas nicht stimmen konnte. Nach kurzem Überlegen suchte er die bereits wartende U-Bahn nach den beiden Männern ab, die zuvor an ihm vorbeigerannt waren. Und siehe da, das Duo saß in einem der Waggons. Herr Hartmann setzte sich in dieselbe U-Bahn und verständigte den Polizei-Notruf. Er beschrieb die Männer und gab die Waggonnummer durch, sodass die beiden Tatverdächtigen an der nächsten Station durch die Polizei festgenommen werden konnten.

Im Gespräch mit dem Stationsleiter schilderte Herr Hartmann, dass er zunächst kurz überlegt hatte, ob er tätig werden soll, da man ja so einiges höre. Letztlich habe er aber auf sein Bauchgefühl gehört und gehandelt, da er froh sein würde, wenn ihm selbst in einer solchen Situation auch geholfen würde.

Hahn lobte Herrn Hartmann für sein couragiertes Handeln und bedankte sich auch im Namen des Leiters der Polizeidirektion Hochtaunus, Kriminaldirektor Löhr, und der Polizeistation mit einer besonderen Flasche Wein aus dem polizeieigenen Weinberg des Polizeipräsidium Westhessen, die der 43-Jährige sichtlich erfreut entgegennahm.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell