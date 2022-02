Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Taschendiebe aufgeflogen

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag nahmen Bundespolizisten drei junge Taschendiebe am S-Bahnhof Ahrensfelde auf frischer Tat fest. Das Trio hatte zuvor einen schlafenden Reisenden in einer S-Bahn bestohlen.

Gegen 2:40 Uhr erkannten in zivil eingesetzte Beamte, wie das Trio den schlafenden Reisenden in einer am S-Bahnhof stehenden S-Bahn der Linie S7 nach Wertgegenständen durchsuchte. Die Zivilkräfte stoppten die drei Männer, als sich diese nach dem Diebstahl von ihrem Opfer entfernen wollten.

Die drei moldauischen Staatsangehörigen entwendeten dem 50-jährigen schwedischen Staatsangehörigen Bargeld, Zigaretten sowie eine Fahrkarte. Darüber hinaus fanden die Polizisten ein Mobiltelefon bei ihnen, das einer 64-Jährigen im Dezember letzten Jahres gestohlen wurde und stellten es sicher.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls gegen die bereits einschlägig polizeibekannten Jugendlichen bzw. Heranwachsenden im Alter zwischen 15 und 21 Jahren ein. Der 21-Jährige erhielt darüber hinaus eine Anzeige wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell