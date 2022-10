Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Zeugenaufrufe

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Pedelec-Fahrer kollidiert mit Pkw

Ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 13 Uhr die Mühlstraße in Richtung Ortsausgang. Hierbei übersah er eine 53-jährige VW-Fahrerin, die kurz zuvor in die Mühlstraße einfuhr. Infolgedessen kollidierte er mit dem PKW und stürzte. Er wurde anschließend mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden des Unfalls beträgt etwa 3000 Euro.

Dewangen: Unfall beim Ausparken

Als am Donnerstag ein 29-jähriger Daimler-Fahrer gegen 06:30 Uhr aus einer Parklücke in der Fachsenfelder Straße ausparken wollte, rollte er rückwärts auf einen dort geparkten Seat eines 52-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Aalen: Vorfahrt einer Rollerfahrerin missachtet - Zeugenaufruf!

Am Donnerstag missachtete ein 45-jähriger VW -Fahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Sonnenbergstraße die Vorfahrt einer im Kreisverkehr befindlichen 52-jähiger Rollerfahrerin. Diese stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallbeobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Lorch: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten und einem Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro kam es am Donnerstag in der Göppinger Straße. Gegen 7 Uhr musste eine 59-Jährige ihren VW an einer Einmündung in der Göppinger Straße anhalten. Dies bemerkte eine nachfolgende 25-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem VW auf. Beide Fahrzeugführerinnen mussten zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin gefährdet - Zeugenaufruf!

Zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr kam es am Mittwoch gegen 18:50 Uhr. Ein 26-Jähriger bog mit seinem VW von der Klösterlestraße auf die Parlerstraße ein. Zeitgleich überquerte eine bislang unbekannte Fußgängerin die Parlerstraße in Richtung Netztspielplatz. Eine Polizeistreife konnte beobachten, wie der VW-Fahrer beim Abbiegevorgang der bereits querenden Fußgängerin fast über die Füße fuhr. Diese konnte nur durch sofortiges Stoppen einen drohenden Unfall verhindern. Der 26-Jährige konnte kurz darauf von der Streife angehalten und kontrolliert werden. Da die Fußgängerin weiterging, konnten keine Personalien von ihr festgestellt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere die Fußgängerin, welche von dem VW gefährdet wurden. Diese sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 in Verbindung setzte.

