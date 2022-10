POL-AA: Alle drei Landkreise: Nacht der Bewerber-"Entdecke den Polizeiberuf hautnah"

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Einbruch in Tankstelle Am Donnerstag in der Zeit zwischen 1.55 Uhr und 2.30 Uhr wurde in der Sulzbacher Straße in eine Tankstelle eingebrochen. Die Diebe entwendeten aus dem Verkaufsraum Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem ...

mehr