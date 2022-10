Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstähle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen: Tiefstehende Sonne blendet Autofahrer

Aufgrund der tiefstehenden Sonne kam am Mittwoch gegen 08:15 Uhr ein 29-Jähriger mit seinem Fiat auf der Holzleutener Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß infolgedessen mit einem geparkten Anhänger zusammen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Essingen: Unfallflucht

Ein 28-jähriger stellte am Mittwoch gegen 11 Uhr seinen VW auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgroßhandels in der Margarete-Steiff-Straße ab. Als er gegen 11:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kehrte, stellte er einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro fest. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: E-Bike entwendet

Am Montag wurde in der Zeit zwischen 7 Uhr bis 12 Uhr ein E-Bike der Marke Stevens aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße entwendet. Der Wert des E-Bike beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Hussenhofen: PKW nicht ausreichend gesichert

Gegen 07:30 Uhr parkte am Mittwoch ein 23-Jähriger seinen VW-Transporter vor einer Bäckerei in der Waldstraße. Da der Pkw vermutlich nicht ausreichend gesichert war, rollte er nach vorne und schob einen vor einem Schaufenster stehenden Stuhl gegen die Schaufensterscheibe der Bäckerei. Diese ging infolgedessen zu Bruch, wodurch ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro entstand.

Aalen: 63-Jährige wurde Opfer von falschem Gewinnversprechen

Eine 63-Jährige erhielt am Dienstagmorgen den Anruf einer Frau, die sich als Mitarbeiterin einer Lotterie ausgab und der 63-Jährigen die "freudige" Nachricht überbrachte, dass diese rund 30.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Die Modalität der Geldübergabe wollte die Unbekannte mit der 63-Jährigen am Folgetag besprechen. Tatsächlich meldete sie sich am nächsten Tag wieder und erklärte, dass zur Auszahlung des Gewinnes zunächst eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 975 Euro fällig würde. Im weiteren Gespräch wurde diese Summe dann auf 500 Euro reduziert und die 63-Jährige wurde aufgefordert, Goggle-Play-Karten im besagten Wert zu erwerben und die Codes dann durchzugeben. Der Gewinn, so die unbekannte Anruferin, würde dann am Mittag persönlich übergeben werden. Nachdem die 63-Jährige ihrerseits alle Forderungen erfüllt hatte, erhielt sie einen weiteren Anruf, in welchem ihr ein Mann mitteilte, dass der Gewinn nicht persönlich überbracht werden kann; das Geld würde auf das Bankkonto einbezahlt werden, was natürlich bislang nicht erfolgte. In diesem Zusammenhang gilt: - Machen Sie sich bewusst: wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten. Zahlen Sie keine Gebühren! - Geben Sie niemals persönliche Informationen wie Kontodaten, Adressen, Kreditkartennummer u.ä. weiter - Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen Vertragsabschluss widerrufen

Aalen: Fahrzeug aufgebrochen

Zwischen Dienstagabend, 22.20 Uhr und Mittwochvormittag, 11 Uhr brachen Unbekannte die Türe eines VW auf, der in dieser Zeit in der Gartenstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter einen Geldbeutel. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 55-Jähriger seinen VW am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 3325 zwischen Affalterried und Wasseralfingen anhalten. Ein 25-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Subaru auf, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Neresheim: Unfall beim Überholen

Auf rund 4000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen entstand. Gegen 7.15 Uhr setzte eine 19-Jährige auf der B 466 zwischen Neresheim und Nattheim zum Überholen eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges an. Hierbei übersah sie, dass ein 42-Jähriger mit seinem VW Passat bereits zum Überholen ausgeschert war, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Beim Abbiegen in die Fayencestraße übersah ein 42-jähriger VW-Fahrer am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr den Ford Kuga einer 53-Jährigen, die in Richtung Espachweiler unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Autofahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr eine Warnbake, die auf einer Verkehrsinsel in der Einfahrt eines Einkaufscentrums in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße aufgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugbrand

Kurz nach 4 Uhr am Donnerstagmorgen musste die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd in die Alleestraße ausrücken, nachdem von dort ein Fahrzeugbrand gemeldet worden war. Durch den Brand eines Mercedes Benz, der in einer Hofeinfahrt stand, griff das Feuer auf eine Hecke über. Ein weiteres Ausbreiten auf danebenliegende Gebäude konnte verhindert werden. Bezüglich der Brandursache wurden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug zerkratzt

Auf rund 2000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den Unbekannte am Mittwoch zwischen 16.45 Uhr und 18.10 Uhr verursachten, als sie zwei am Straßenrand der Buchstraße abgestellte Fahrzeuge zerkratzten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Mögglingen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken seines Ford beschädigte ein 28-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11.25 Uhr einen Mitsubishi, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Heubacher Straße abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

