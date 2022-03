POL-ME: Steg angezündet - Polizei stellt Tatverdächtige - Monheim am Rhein - 2203002

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Montag (28. Februar 2022) ist an der Kapellenstraße in Monheim am Rhein ein Bootssteg eines Kanuvereins durch Feuer beschädigt worden. Die Polizei konnte drei Tatverdächtige antreffen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer einleiten.

Gegen 17 Uhr wurde die Polizei von Zeugen über einen vermeintlichen Brand auf einem Steg eines Kanuvereins an der Kapellenstraße informiert. Als die Beamten wenig später an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, trafen sie auf zwei junge Männer (19 und 23 Jahre alt) sowie auf eine 18-Jährige. Zudem stellten sie fest, dass auf dem Steg Geäst und Holz in Brand geraten war und dass dadurch der darunter befindliche Steg auf einer Fläche von etwa einem Quadratmeter beschädigt worden war.

Die Polizei geht davon aus, dass das Trio den Brand gelegt hat und leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein. Anschließend erhielten die drei einen Platzverweis. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf eine Summe von rund 1.000 Euro. Die Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein wurde ebenfalls alarmiert - diese übernahm die Brandsicherung.

