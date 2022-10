POL-AA: Ostalbkreis: Polizeihubschrauber im Einsatz

Aalen (ots) - Fellbach: In Kindergarten eingebrochen Zwei Jugendliche wurden am Dienstagabend bei einem Einbruch in einen Kindergarten in der Kienbachstraße auf frischer Tat angetroffen. Die beiden 16 und 17-Jährigen waren dort über eine Balkontüre eingebrochen und haben dort eine Geldkassette an sich genommen, als sie kurz vor 23 Uhr von Mitarbeitern einer ...

