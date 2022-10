Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Betrugsstraftaten - Warnbaken entwendet - Autos mutwillig beschädigt - Betrunkener muss Führerschein abgeben - 21-jährige Frau sexuell belästigt - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Ostalbkreis: Erneute Welle von Schockanrufen

In den vergangenen Tagen gingen beim Polizeipräsidium Aalen wieder vermehrt Anzeigen wegen falscher Polizeibeamter ein. Glücklicherweise reagierten alle Angerufenen richtig; sie gingen auf keinerlei Gespräche ein, beendeten die Telefonate und erstatteten Anzeige.

- Denken Sie daran: die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer 110 an! Wenn Sie trotzdem unsicher sind, wählen Sie die 110; nutzen Sie hierfür aber nicht die Rückruftaste! - Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse - Übergeben Sie niemals Geld an der Haustüre! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie die Polizei!

Aalen: Alkoholisierter 57-Jähriger bei Sturz verletzt

Mit seinem Elektroscooter befuhr ein 57-Jähriger am Dienstagabend gegen 22 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Als er über einen Bordstein auf die Straße wechselte, stürzte der Zweiradfahrer, wobei er sich eine Platzwunde und mehrere Schürfwunden zuzog. Da der 57-Jährige offenbar unter der Wirkung von Alkohol stand und ein entsprechender Test positiv verlaufen war, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Abtsgmünd: Auf die Gegenfahrbahn gekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Mit seinem BMW befuhr ein 33-Jähriger zur Unfallzeit die Fachsenfelder Straße, wo er im Kurvenbereich auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Hyundai einer 58-Jährigen, die in Richtung Fachsenfeld fuhr. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Aalen: 2000 Euro Sachschaden

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 31-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit seinem VW Up auf die Ulmer Straße ein. Dabei streifte er den Mercedes Benz eines 19-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Aalen: Auf Betrüger hereingefallen

Ihre Hilfsbereitschaft wurde einer 49-Jährigen am Dienstagmittag zum Verhängnis. Gegen 12.30 Uhr erhielt die Frau eine WhatsApp von ihrem angeblichen Sohn, in welcher dieser um die Überweisung eines vierstelligen Betrages bat. Angeblich hatte er ein neues Handy und könne den Transfer deshalb nicht selbst tätigen. Die 49-Jährige überwies das Geld und wurde erst misstrauisch, als ihr "Sohn" kurze Zeit später um eine weitere Überweisung bat.

Wenn Sie eine ungewöhnliche Anfrage per WhatsApp erhalten:

- Nehmen Sie Kontakt mit der Person auf, von welcher die angebliche Nachricht stammt. Jedoch Vorsicht, nehmen Sie hierzu die Ihnen bekannte Rufnummer. Hilfreich wäre auch, um eine Sprachnachricht zu bitten.

- Anfragen nach Geld über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Im Zweifel nehmen Sie Kontakt mit Angehörigen oder der Polizei auf

- Überweisen Sie keinesfalls voreilig kein Geld auf fremde Konten

- Im Schadensfall nehmen Sie umgehend Kontakt zu Ihrer Bank auf

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

- Weitere hilfreiche Tipps finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Auf rund 10.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag entstand. Gegen 12.15 Uhr wechselte eine 76-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Hochbrücke auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah sie den Hyundai einer 62-Jährigen und streifte diesen. Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: 3000 Euro Schaden

Rückwärts fuhr ein 21-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr mit seinem VW Crafter von einem Grundstück kommend, auf die Bischof-Fischer-Straße ein. Dort übersah er den auf der dortigen Wendeplatte fahrenden VW Golf eines 28-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Aalen-Waldhausen: Warnbaken entwendet

Zwischen Freitagmittag 12 Uhr und Dienstagmorgen 9 Uhr entwendeten Unbekannte vier Warnbaken samt Beleuchtung, die in der Geißbergstraße aufgestellt waren. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib der Warnbaken nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Mehrere Personen, vermutlich zwei Männer und eine Frau, beschädigten zwischen Montagabend 22 Uhr und Dienstagmorgen 6 Uhr im Stadtgebiet Oberkochen insgesamt 7 Fahrzeuge durch Fußtritte und Schläge gegen die Fahrzeuge. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf rund 10.000 Euro. Hinweise auf die drei Personen nimmt der Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 9.30 Uhr und 19.15 Uhr einen in der Straße "An der Jagst" abgestellten Seat, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Ein Zeuge, der dies wohl beobachtet hat, hinterließ an dem beschädigten Fahrzeug einen Zettel mit dem Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Hüttlingen: 68-Jähriger musste seinen Führerschein abgeben

Ein Zeuge verständigte am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein wohl deutlich betrunkener Mann mit seinem Fahrzeug, in welchem mehrere leere Weinflaschen lagen, vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters losfuhr. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug, das extrem langsam fuhr und mehrfach auf die Gegenfahrspur kam. Beamte des Polizeireviers Ellwangen konnten das genannte Fahrzeug schließlich in Hüttlingen anhalten und den 68 Jahre alten Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass er mit fast drei Promille unterwegs war. Der 68-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Ellwangen: Mann mit herabgelassener Hose

Zusammen mit ihrer 1 Jahre alten Tochter war eine 21-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr spazieren. Auf Höhe der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen stand ein Mann mit herabgelassener Hose am Zaun und masturbierte. Der unbekannte Mann sprach auch die 21-Jährige an, die sich daraufhin schnell von der Örtlichkeit entfernte, was den Mann nicht davon abhielt, über den Zaun zu steigen und ihr zu folgen. Erst als eine weitere Frau dazu kam, entfernte sich der Tatverdächtige. Er wurde wie folgt beschrieben: Ca. 30 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, kurze leicht gelockte dunkelbraune Haare. Bekleidet war der Mann, der ein orientalisches Aussehen haben soll, mit einer dunklen langen Hose und einer dunklen Jacke. Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, oder selbst von dem Unbekannten belästigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

Ellwangen: Reisebus übersehen

Auf der Haller Straße wechselte eine 63-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr mit ihrem Audi A 3 auf den linken Fahrstreifen, wobei sie einen Reisebus übersah und diesen streifte. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 58 Jahre alte Busfahrer und sämtliche Businsassen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 28-Jähriger seinen VW Tiguan am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Aalener Straße (B 29) anhalten. Ein 24-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Benz auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.500 Euro entstand. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Böbingen: Vergessenes Essen löste Brandalarm aus

Kurz nach 11 Uhr am Dienstagvormittag rückte die Freiwillige Feuerwehr Böbingen zu einem vermeintlichen Brand in den Germanenweg aus, nachdem von dort ein Brandalarm gemeldet wurde. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass eine 83-Jährige Essen auf den Herd gestellt und dieses dann vergessen hatte. Zu einem Brand kam es nicht, die Wohnung war lediglich voller Rauch, weshalb der Alarm losgegangen war.

Lauchheim: Wer wurde gefährdet?

Ein Zeuge verständigte am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr die Polizei, nachdem ihm ein VW Golf aufgefallen war, welcher wohl in deutlichen Schlangenlinien von Bopfingen in Richtung Lauchheim und im weiteren Verlauf die Landesstraße 1076 zwischen Hülen und Waldhausen befuhr. Das Fahrzeug geriet dabei auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn, ehe es anhielt und der Fahrer ausstieg. Von Beamten der Verkehrspolizei konnte der 50-jährige Fahrzeuglenker vor Ort kontrolliert werden. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinwirkung, weshalb sein Führerschein einbehalten wurde. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 50-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Kirchberg, Tel.: 0790494260 in Verbindung zu setzen.

