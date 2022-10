Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Chemischer Stoff an Schule ausgetreten, Unfälle, Unfallflucht, Sachbeschädigung

Schwäbisch Hall: Farbschmierereien

Unbekannte beschmierten zwischen Montag, 20:30 Uhr und Dienstag, 8:00 Uhr eine Häuserfassade samt einem Hinweisschild und Briefkästen in der Mauerstraße mit auffälliger grüner Farbe. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen und eventuell weitere Geschädigte sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Gaildorf: Auffahrunfall

Ein 51 Jahre alter VW Caddy-Fahrer war am Dienstag gegen 16:20 Uhr auf der B19 in Richtung Gaildorf unterwegs, als er zu spät bemerkte, dass eine vorausfahrende 26-jährige VW Golf-Fahrerin ihr Fahrzeug abbremste. Der Caddy-Fahrer fuhr auf den Golf auf. Dabei entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Oberrot: Unfall verursacht und geflüchtet

Ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Sonntagmorgen zwischen 5:00 Uhr und 6:00 Uhr den Kiefernweg. Offenbar musste er dabei einem Tier ausweichen und kollidierte anschließend mit einem Gartenzaun. Dieser wurde auf einer Länge von drei Metern beschädigt. Der junge Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Örtlichkeit. Er konnte jedoch ermittelt werden. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

Crailsheim: Chemischer Stoff an Schule ausgetreten

Im Zuge der Unterrichtsvorbereitung kam es am Dienstag gegen 13:00 Uhr im Chemiesaal einer Schule im Dr. Ascher-Weg zu einem Unfall. Eine Lehrkraft wollte hierbei ein Experiment vorbereiten. Dabei ging ein Gefäß mit rund 50ml Brom zu Bruch. In Absprache mit der Rettungsleitstelle wurden die Eingänge der Schule daraufhin versperrt. Die meisten Schüler befanden sich zu diesem Zeitpunkt ohnehin in der Mittagspause. Kurz vor 14:00 Uhr konnte die Feuerwehr mit dem Gefahrenzug das Gebäude betreten und die restliche Flüssigkeit, sowie das Gefäß sichern. Nach einer anschließenden Messung konnte Entwarnung gegeben werden. Menschen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Außer dem zerbrochenen Gefäß entstand auch kein Sachschaden. Die FFW Crailsheim war mit zehn Fahrzeugen und 34 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Bis zum Abschluss es Einsatzes wurden die Schüler in umliegenden Schulgebäuden untergebracht.

Ilshofen: LKW-Fahrer verfällt dem Sekundenschlaf - hoher Sachschaden

Am Dienstagmittag gegen 15:00 Uhr war ein 55 Jahre alter Fahrer eines Daimler-Sattelzuges auf der Autobahn A6 zwischen der Anschlussstelle Ilshofen/ Wolpertshausen und der Anschlussstelle Crailsheim unterwegs. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Wartungsschacht, durchfuhr ein kleines Waldstück wobei er mehrere Bäume umfuhr und kam letztlich mit dem Gespann in einem Acker zum Stehen. Aus der Zugmaschine liefen zudem rund 500 Liter Diesel ins Erdreich. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab der Fahrer spontan an, dass er wohl eingeschlafen sei. Der Sachschaden bei dem Unfall beläuft sich auf knapp 100.000 Euro. Für die Bergung des Sattelzuges musste ein Kran angefordert werden. Zudem musste das verschmutzte Erdreich abgebaggert und entsorgt werden. Der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn blieb während des Einsatzes gesperrt. Erst gegen 1:25 Uhr am Mittwoch konnte der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

